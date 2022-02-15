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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدى كرم تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة الفنانة هيدى كرم ، متابعيها بـ عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  “ انستجرام ”. 

وعلقت هيدى كرم على الصور بـ وضع قلوب سوداء ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

قالت الفنانة هيدي كرم، إنها لم تتفق في بداية زواجها على طريقة لتربية الأبناء، وكان الاهتمام في البداية على أشياء كانت تراها وزوجها إنها أكثر أهمية، خاصة وأنه لم تكن هناك أبناء، وأن تلك الفترة كانت ترى إنه هناك صعوبة في وضع طريقة للتربية على المدى الطويل.

وأضافت خلال برنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون": "المفروض إن أولادنا لما يبقوا في مشكلة، نقعد مع بعض لحد ما الولد نام، ونقول إحنا واجهنا مشكلة وهنخطط لمواجهة المشكلة دي إزاي، طب رد الفعل هيبقى إزاي، وهنقوله إيه لما يصحى، للأسف مبنعملش كدة ومفيش تخطيط لطريقة التربية".

وتابعت: “الطرف التاني أحيانا مش بيبقى عاوز يعمل المجهود ده.. إحنا بنكسل في تربية ولادنا لأن المواجهة متعبة والمناقشة مرهقة.. ومعندناش طاقة إني أجيبه وأقوله أنت غلطان أو أنت عنيف، الناس بتتبع الطرق الأسهل في التعامل مع أولادها حتى لو على حساب التربية”.

هيدي كرم انستجرام الفنانة هيدي كرم راجل و2ستات

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