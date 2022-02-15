أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022

اكد الفنان احمد العوضي انه لن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2022 وذلك بسبب انشغاله في تصوير فيلم من المقرر عرضه خلال موسم العيد،.

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "زق عجلك" على إذاعة "شعبي اف أم.



وسبق أن نشر الفنان أحمد العوضي صورة لمشهد من مسلسل “اللي مالوش كبير”، بصحبة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي علي الصورة مازحًا مع المتابعين، كاتبًا: “لما تحاول تفكرك إن بكره عيد الحب”.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز احتفلت بعيد ميلادها الـ 42، ونشر المطرب الشعبي عمر كمال، فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، ظهر فيه وهو يغني لها اغنية (بحبك أية) والتي اختارها الفنان أحمد العوضي كهدية لها .

وعلق عمر كمال على الفيديو الذي نشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، أغنية "بحبك إيه" هدية أحمد العوضى لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها .