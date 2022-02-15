عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022

احمد العوضي
احمد العوضي

اكد الفنان احمد العوضي انه لن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2022 وذلك بسبب انشغاله في تصوير فيلم من المقرر عرضه خلال موسم العيد،.

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "زق عجلك" على إذاعة "شعبي اف أم.


وسبق أن نشر الفنان أحمد العوضي صورة لمشهد من مسلسل “اللي مالوش كبير”، بصحبة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

بمشهد من "اللي ملوش كبير".. أحمد العوضي: لما تفكرك إن بكرا عيد الحب

أحمد العوضي يوجه رسالة لـ لاعبي منتخب مصر

وعلق أحمد العوضي علي الصورة مازحًا مع المتابعين، كاتبًا: “لما تحاول تفكرك إن بكره عيد الحب”.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز احتفلت بعيد ميلادها الـ 42، ونشر المطرب الشعبي عمر كمال، فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، ظهر فيه وهو يغني لها اغنية (بحبك أية) والتي اختارها الفنان أحمد العوضي كهدية لها .

وعلق عمر كمال على الفيديو الذي نشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، أغنية "بحبك إيه" هدية أحمد العوضى لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها .

عيد ميلاد رمضان عمر كمال الفنان احمد العوضي ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

بأمر ملكي.. إعدام مصري ارتكب جريمة قتل في السعودية

ترشيحاتنا

كواليس جولة الرئيس السيسي داخل معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022

فضل سورة التوبة في الرقية .. أسرار لا تعرفها عن المنكلة

طفرة طبية.. سمكة مصنعة من قلب إنسان تبشر بقلوب اصطناعية في المستقبل|فيديو

من الملاعق الخشبية للاستحمام بالثلج.. تقاليد الاحتفال بعيد الحب حول العالم

طارق العشري: طلائع الجيش يحتاج لمزيد من الوقت لتحقيق الانسجام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معنديش مشكلة مراتي تعمل دور رومانسي.. انتقادات حادة للمخرج هادي الباجوري بسبب التقبيل

فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

علاج حروق الماء المغلي في المنزل .. واحذر من 4 اثار جانبية

فيديو

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ