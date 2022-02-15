ناصر النني: كل مدربي آرسنال يعشقون نجلي ولا أحد يشعر به.. فيديو

قال ناصر النني، والد محمد النني نجم فريق آرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، إن نجله يسير بخطى جيدة في مشواره الاحترافي والأندية التي لعب بها ولا يشعر به أحدًا، متعجبًا من الانتقادات التي وجهت له مؤخرًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد النني شارك مع الفئات العمرية بالمنتخبات الوطنية وشارك مع العديد من المدربين، مشيرًا إلى أن كل مدربي آرسنال يعشقونه.

وأوضح ناصر النني، أن مواجهتي مصر والسنغال في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، تعتبر بمثابة التار لرد الهزيمة في نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويرى أن الشعب المصري احتفل بالحصول على بطولة أمم إفريقيا قبل انطلاق مباراة بعد تجهيز الشاشات والإعداد للاحتفال.