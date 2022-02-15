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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس: حجب نتيجة من لم يسدد المصروفات الدراسية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

ناشد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس طلاب  الساعات المعتمدة الفرقة الأولى سرعة سداد المصروفات للاطلاع على نتيجتهم على حساب الطلاب على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني ums .

 

أكد الدكتور محمد رجاء سطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من  امتحانات الفصل الدراسي الأول لافتا  أنه على مدار الامتحانات لم يتم الاشتباه في أي  حالة كورونا .

وكشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول منوها  أنه من المقرر إعلان نتيجة الامتحانات خلال 15 يوما.

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وأضاف عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وصرح “سطوحي”، بأنه يتم التأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكونترول حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح بدخول حرم الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح.

 

وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحي أن الامتحانات بدأت يوم الأحد الموافق ٩ يناير 2022، حيث يؤدي الامتحانات ٤٤٠٠ طالب وطالبة بينهم ١٥٠٠ من طلاب الفرقة الأولى.

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إلى أن الامتحانات عقدت  على فترتين ويتم تبادل الفرق لتقليل الكثافة وتحقيق أقصى معايير وضوابط التعقيم حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.
 

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