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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الاسكندرية: التعامل مع 90 شكوى على مواقع التواصل و75 حملة رقابية

حملات رقابية لإدارة
حملات رقابية لإدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بتكثيف حملات الرقابة علي الكافتريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين بأي شكل من الاشكال،  مؤكدا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت العامة المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

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وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف 75 حملة بنطاق جميع الاحياء خلال الشهر الماضي تم خلالها المرور على 607 منشأة عامة (مطاعم-كافيهات-مقاهي-
حلواني) وقد تم مراجعة قوائم الاسعار وتبين ان عدد المنشآت الملتزمة بقائمة الاسعار هو 166 منشأة، اما عدد المنشأت ثبت من خلال المرور انها مخالفة لكنهم قاموا بتصحيح أوضاعهم وتجديد قوائم الاسعار 248 منشأة.

ومن  جانبه  أوضح اللواء/ جمال رشاد ؛ إنه تم  تحرير 193 محضر للمنشآت المخالفة، منها  139 محضر لقيام المنشاة ببيع اصناف دون مراجعة واعتماد  الادارة العامة للسياحة، و 51محضر بيع بأزيد من الأسعار المعتمدة من الادارة، و 3محاضر لعدم إعلان المنشاة عن قائمة أسعارها المعتمدة من الادارة.

هذا وقد أكد رشاد؛ ان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تتابع الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى انه تم التعامل مع 90 شكوى واردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد التحقق من صحتها  وتحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة لقوائم الاسعار المعتمدة، مشيرا إلى ان الادارة على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ )  وكذلك موقع الإدارة  الرسمي www.catr.gov.eg ، وتطبيق الادارة علي Google play  وكذلك app store.

الاسكندرية التواصل الاجتماعي محافظة الاسكندرية ضبط الأسعار مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى المواطنين

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