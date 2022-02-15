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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. سقوط مشعوذ سحب ملايين الليرات من مواطنين لتسفيرهم إلى الخارج

صدى البلد

كشفت وزارة الداخلية السورية على موقعها الرسمي، إلقاء القبض على رجل امتهن أساليب السحر والشعوذة بمساعدة مشعوذة من خارج البلاد وبالاشتراك مع زوجته، حيث قام بالاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة.

وأضافت وزارة الداخلية، أنها تلقت شكوى أحد المواطنين إلى قسم شرطة حي دمر في دمشق بإقدام شخص ملقب بأبو عدي، على استجرار مبالغ مالية منه بلغت قيمتها خمسين مليون ليرة سورية باستخدام السحر والشعوذة بعد إيهامه أنه قادر على تسفيره إلى خارج القطر وتدبير عمل يدر له أموالا طائلة”.

وأثار هذا الأمر ردود فعل ساخرة على منشور الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك، حيث قال أحدهم مستغربا من المبلغ الذي سلبه المشعوذ من الضحية، ” شر البلية ما يضحك عنده خمسين مليون وبده يسافر للغربة والله المشعوذ ما قصر فيه”، فيما أضاف آخرون، ” خمسين مليون بدون سحر بسفروك ع بلاد الواق واق يزلمة.. فعلا متل ما قال المتنبي لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها”، “50 مليون بتشتري 4 دجالين بيعملولك سحر بساووك رئيس السويد لمدة 6 دورات استحقاقية”.

وأضاف منشور الوزارة، “بالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين باستخدام أساليب السحر والشعوذة بعد إيهامهم أنه قادر على تسفيرهم وقادر على جمع الحبيبين وجلب الحظ”.

واعترف الرجل، “بتواصله مع مشعوذة في دولة مجاورة عبر برنامج الواتس آب، لكي يتعلم منها بعض أساليب السحر والشعوذة، وبالاشتراك مع زوجته”.

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