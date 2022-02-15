رئيس وفد أئمة فلسطين: التقينا بزملائنا في مصر لحمل رسالة العلم الشرعي

نقل الشيخ ناصر علي محمد سليمان، رئيس وفد أئمة فلسطين، المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية تحيات الشعب الفلسطيني رئيسًا وحكومة وشعبًا لكل الشعب المصري قيادة وحكومة وشعبًا تحية إجلال وتقدير على مواقف الشعب المصري تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع خلال حفل تكريم أئمة مصر وفلسطين ، قائلًا : "جئناكم متعطشين لننهل من محيط علمكم الذي لا ينضب ، فمصر بلد العلم والعلماء بلد الجود والكرم ، لا أقول مصر الشقيقة بل أقول مصر الأم ، مصر الراعية ، مصر الحاضنة لكل الباحثين عن الحقيقة.



وأكد أنه ووفد الأئمة الفلسطينيين التقوا بزملائهم من أئمة مصر لحمل رسالة العلم الشرعي المبني على الفكر المستنير ، لينتفع بها من خلفهم ومن فضل الله عليهم أن تكون هذه الدورة بحضور هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه لينالوا شرف أن يكونوا معهم.

وقدم الشكر للقائمين على أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين على ما قدموه لهم خلال فترة التدريب مضيفًا : "إن رعايتكم لنا في أرض الكنانة وقعت علينا كوقع الغيث على الأرض العطشى ، فأنعشت الروح وأحيت الجسد فأنتم كالغيث أينما وقع نفع" ، مبديًا سعادته البالغة ووفد أئمة فلسطين بهذه الدورة متمثلًا قول الشاعر :

طَفَحَ السُرورُ عَلَيَّ حَتّى إِنَّهُ

مِن عِظمِ ما قَد سَرَّني أَبكاني

