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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تورلي الدجاج للشيف شربيني

تورلي الدجاج
تورلي الدجاج

يعد تورلي الدجاج من الأكلات المميزة التى يمكن تقديمها فى فصل الشتاء بشكل خاص حيث تمنح الجسم قدر كبير من الفوائد الصحية 

نقدم لكم طريقة عمل تورلي الدجاج بخطوات الشيف شربيني  مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير تورلي الدجاج بالخضروات
دجاجة 

فاصوليا خضراء

 بطاطس

 جزر

 طماطم

 بصل 

فلفل حار

 ثوم 

كرات

 بهارات 

جوزة الطيب 

زبدة 


طريقة عمل تورلي الدجاج بالخضروات
* تبلي الدجاجة بجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود والبهارات ثم حمريها في زبدة

* أضيفي اليها البصل والثوم والكرات والفلفل الحار والجزر والملح والفلفل والطماطم قلبيها على النار قليلا ثم ضعي تورلي الدجاج فى طاجن واخليه فرن ساخن وقدميه بعد النضج ساخنا.

 

تورلي الدجاج طريقة عمل تورلي الدجاج طريقة عمل تورلي الشيف الشيف شربينى تورلي الدجاج الخضروات

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