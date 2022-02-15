عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستعدون للرد.. 5 دول غربية تطالب روسيا باختيار الحوار مع أوكرانيا

قوات روسيا
قوات روسيا

حث بيان خماسي أصدرته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، روسيا على خفض التصعيد واختيار الحوار بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

وأكد بيان الدول الخمسة، أنهم مستعدون للرد على أي عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا، مشيرين إلى أنهم سيعملون على أن تدفع موسكو ثمنا باهظا في حال الغزو.

الأمم المتحدة ترحب بسحب روسيا جزءا من قواتها المتمركزة على الحدود

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة بيلاروسيا "على الفور"

وكانت روسيا أعلنت اليوم الثلاثاء، أن عددًا من وحداتها العسكرية على الحدود الأوكرانية بصدد العودة إلى قواعدها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأنباء، إذ قال المتحدث باسمها، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء إن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا بدأت في إعادة قواتها إلى أماكن انتشارها الدائم بعد التدريبات.

وأضاف كوناشينكوف أن مجموعة التدريبات التي تشمل جميع المناطق والبحرية تقريبًا مستمرة.

وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن "وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، بعد الانتهاء من مهامها، بدأت بالفعل الانتقال إلى ثكناتها العسكرية".

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو لعربات عسكرية يتم تحميلها للعودة إلى قواعدها؛ ويشمل ذلك الدبابات ومضخات الصوت AMPV ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت السلطات الأوكرانية إن كييف ودول الغرب نجحوا في تخفيف التصعيد الروسي على الحدود.

فرنسا روسيا بريطانيا أوكرانيا الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة محمد بديع بفيروس كورونا

الفترة القادمة تحتاج رجال.. أول تعليق لكارتيرون على خسارة الزمالك أمام سموحة

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

ترشيحاتنا

بعد الهزيمة من سموحة .. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

عالم بارز يعترف بتهمة التجسس على أمريكا لصالح روسيا .. تفاصيل

أصعب لحظات الدبلوماسية الألمانية.. شولتز يحاور بوتين بخطاب مزدوج| هل ينجح؟

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-2-2022

الجمعة و السبت و الأحد.. الأرصاد تحذر المواطنين.. فيديو

رواد الفضاء يبرزون واحة قديمة على شكل قلب في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال في حياة نسرين طافش| كم مرة تزوجت ؟.. و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

فيديو

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

ملاك الرحمة.. تفاصيل جديدة حول مصرع الطبيبة آلاء ..فيديو

غرق مركب صيد بالإسكندرية.. البحث عن الضحايا مستمر وسط صراخ الأهالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ