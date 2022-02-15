مستعدون للرد.. 5 دول غربية تطالب روسيا باختيار الحوار مع أوكرانيا

حث بيان خماسي أصدرته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، روسيا على خفض التصعيد واختيار الحوار بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

وأكد بيان الدول الخمسة، أنهم مستعدون للرد على أي عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا، مشيرين إلى أنهم سيعملون على أن تدفع موسكو ثمنا باهظا في حال الغزو.

وكانت روسيا أعلنت اليوم الثلاثاء، أن عددًا من وحداتها العسكرية على الحدود الأوكرانية بصدد العودة إلى قواعدها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأنباء، إذ قال المتحدث باسمها، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء إن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا بدأت في إعادة قواتها إلى أماكن انتشارها الدائم بعد التدريبات.

وأضاف كوناشينكوف أن مجموعة التدريبات التي تشمل جميع المناطق والبحرية تقريبًا مستمرة.

وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن "وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، بعد الانتهاء من مهامها، بدأت بالفعل الانتقال إلى ثكناتها العسكرية".

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو لعربات عسكرية يتم تحميلها للعودة إلى قواعدها؛ ويشمل ذلك الدبابات ومضخات الصوت AMPV ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت السلطات الأوكرانية إن كييف ودول الغرب نجحوا في تخفيف التصعيد الروسي على الحدود.