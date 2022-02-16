اقتصاد السعودية| أمانة الحدود الشمالية تطرح 12 فرصة استثمارية بطريف

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في بلدية محافظة طريف 12 فرصة استثمارية من خلال منصة (فرص).



وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد أوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تنوعت مابين محطة محروقات، ومستوصف طبي، ومجمع تجاري سكني، وخدمة سيارات وملاعب رياضية، وصرافات وأكشاك ومواقع لوحات إعلانية "إلكترونية"، لافتة النظر إلى أن كل التفاصيل عبر منصة (فرص).



وعلى صعيد آخر، برعاية صاحب الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشنت غرفة أبها بالتعاون مع الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، ملتقى الإرشاد السياحي الثامن بمنطقة عسير خلال الفترة من 19‏ إلى 21 فبراير 2022م، بفندق قصر أبها .



ويستمر الملتقى على مدار 3 أيام وتشارك فيه (11) جهة وهي: وزارة السياحة, وهيئة تطوير عسير, وغرفة أبها والجمعية السعودية للإرشاد السياحي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية, وجامعات جازان وبيشة والملك خالد, والمنظمة العربية للسياحة, وهيئة فنون الطهي, بالإضافة إلى شركة كروز السعودية، كما يشترك فيه عدد من الشخصيات المتخصصة والبارزة في مجالات السياحة المختلفة.



ويختتم برنامج الملتقى بالاحتفال الرسمي من خلال تكريم المشاركين والرعاة, بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل مرشد سياحي للعام.