عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحفظ حقوق المرأة العاملة.. مركز الأزهر يكشف تفاصيل فتوى حق الكد والسعاية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

علق أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها.

وقال أسامة الحديدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،  :"  شيخ الأزهر يهتم بقضايا المجتمع والمسلمين شرقا وغربا ويحاول أن يبحث في تراثنا الإسلامي عما يعزز المواقف التي تؤيد حقوق المراة والطفل والضعفاء بما يدعم أمن واستقرار المجتمع ".

وأضاف أسامة الحديدي :"  حق الكد والسعاية للمرأة العاملة له دلائل واضحة بأن المرأة ساهمت بشكل كبير في تنمية ثروة زوجها او زيادة المال في الأسرة ".

وتابع أسامة الحديدي:"  في بعض القضايا التي تحدث فيها خلافات أسرية نرى ان البعض يرفض إعطاء هذا الحق للمرأة  وشيخ الأزهر أراد ان يؤكد على الذمم المالية المستقلة للمرأة العاملة ، ويتم تقدير هذا المال والجهد كـ ذمة مالية مستقلة للزوجة ".
 

الأزهر المراة شيخ الأزهر اخبار التوك شو حق الكد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

الأهلي يوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

ترشيحاتنا

طفل يتحدى السرطان بالتنورة ونفسه يكون وكيل نيابة.. تعرف على قصة عبدالرحمن طارق|فيديو

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

أبو الهول في شوارع الصين بحجمه الضخم وهيئته

الصومال.. انفجارات قوية وإطلاق نار في العاصمة مقديشو

قتلى ومفقودون في مأساة بحرية قبالة سواحل كندا

شل تشارك في الدورة الخامسة لمؤتمر إيجيبس 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

8 نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها |فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ