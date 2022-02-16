لحفظ حقوق المرأة العاملة.. مركز الأزهر يكشف تفاصيل فتوى حق الكد والسعاية

علق أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها.

وقال أسامة الحديدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" شيخ الأزهر يهتم بقضايا المجتمع والمسلمين شرقا وغربا ويحاول أن يبحث في تراثنا الإسلامي عما يعزز المواقف التي تؤيد حقوق المراة والطفل والضعفاء بما يدعم أمن واستقرار المجتمع ".

وأضاف أسامة الحديدي :" حق الكد والسعاية للمرأة العاملة له دلائل واضحة بأن المرأة ساهمت بشكل كبير في تنمية ثروة زوجها او زيادة المال في الأسرة ".

وتابع أسامة الحديدي:" في بعض القضايا التي تحدث فيها خلافات أسرية نرى ان البعض يرفض إعطاء هذا الحق للمرأة وشيخ الأزهر أراد ان يؤكد على الذمم المالية المستقلة للمرأة العاملة ، ويتم تقدير هذا المال والجهد كـ ذمة مالية مستقلة للزوجة ".

