أمريكا ترحب برفع حالة الطوارئ في إثيوبيا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، برفع حالة الطوارئ في إثيوبيا التي فرضتها السلطات الفيدرالية منذ نوفمبر الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة رحبت برفع حالة الطوارئ في إثيوبيا.

وصوت البرلمان الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، على الإنهاء المبكر لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر الماضي لمدة 6 أشهر، مما يبدو أن هناك بوادر على أن الصراع بين حومة آبي أحمد وقوات أقليم تيجراي يمكن أن يقل.

وجاء قرار برلمان أثيوبيا، بموافقته على طلب الحكومة برفع حالة الطوارئ، قبل الموعد المحدد لإلغاءها.

وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب الحرب مع جبهة تحرير تيجراي منذ نوفمبر الماضي.

وكان مجلس الوزراء في إثيوبيا، قد ناقش وضع حالة الطوارئ التي أعلنت في عموم البلاد لستة أشهر، وقرر إلغاءها لانتهاء الداعي لها.

وتقدم مجلس الوزراء في اثيوبيا بمقترح للبرلمان، لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر.

وأشار بيان للمجلس الوزاري بأن حالة الطوارئ تمتد قانونا لستة اشهر منذ اعلانها، لكن البرلمان له صلاحيات تخفيض مدتها، وبالتالي قرر المجلس بعد التداول، تقديم المقترح للبرلمان، للبت فيه.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ، على خلفية زحف قوات تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا.

ووجه رئيس الوزراء آبي أحمد خطابا، وقتها للمواطنين الإثيوبيين، داعيا إلى التعاون مع الجهات الأمنية في تلك "المحنة"، على حد قوله.

وقال آبي أحمد في بيان "أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ"، مضيفا: "يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".