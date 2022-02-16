ميدو لـ كارتيرون: «الاستهتار بالمنافس في الكورة هيخليك تاخد على دماغك»

هاجم أحمد حسام ميدو، باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعد الخسارة من سموحة بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبو جبل حارس مصر الأول مع احترامي لعواد لم يخطئ ولكن أبو جبل لابد من الدفع به بشكل أساسي في الزمالك".

أضاف: "لو استهترت بالمنافس هتاخد على دماغك، هي دي الكورة وكارتيرون عمل كدة، وصل رسالة للمنافس إنه بيضحي بالماتش، ودي رسالة للاعبي الزمالك إن كارتيرون مش فارق معاه الدوري".

وتابع: "أحمد سامي قال للاعبي سموحة بين الشوطين وهذا توقع مني، الزمالك مستهتر بينا ومش بيحترمنا وده حفز لاعبي سموحة للفوز على الزمالك".

واختتم حديثه قائلا: "مين اللي قالك يا كارتيرون ان جمهور الزمالك مضحي بالدوري، جمهور الزمالك عايز ينافس على الدوري وعايز أفريقيا ومكانش ينفع تغير تشكيل كامل".