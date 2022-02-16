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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتشع فن وإبداع.. إليسا تهنئ أحلام بعيد ميلادها

اليسا واحلام
اليسا واحلام

هنأت النجمة اللبنانية إليسا، الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بعيد ميلادها، الذي وافق يوم 13 فبراير.


وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كل سنة وأنتي بتشعي فن وإبداع وأحلام، بحبك وبتمنالك كل سعادة العالم وكل النجاح اللي بتستحقيه".


أحلام الشامسي هي مطربة إماراتية من مواليد فبراير 1968، واسمها الحقيقي ميثاء، لكن اسم أحلام أتى من قبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية أنقذت حياتها في الصغر بعد فتح جبينها عندما سقطت من يدي أختها. بدأت أحلام مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي، وأطلقت أول ألبوماتها عام 1995. ودرست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

ومسقط رأس الفنانة أحلام في مدينة المحرق في البحرين ولدت في عائلة تتكون من أب إماراتي وأم بحرينية ودرست معظم مراحل الدراسة الإبتدائية في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي.


أطلق عليها جمهورها لقب الملكة، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتعد أحلام واحدة من المغنيات الأعلى أجراً في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية تغني في تونس خلال مهرجانات قرطاج.


بدأت الفنانة أحلام الغناء في حفلات الأعراس الخليجية عندما كانت في عمر صغير ومنذ عام 1994م أصبحت مشهورة إلى يومنا هذا.


 

النجمة اللبنانية إليسا تهنئة احلام الشامسي عيد ميلادها الفنانة احلام الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

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