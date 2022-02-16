عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | تفاصيل جديدة حول وحدات سكن ودار مصر وجنة.. أول تعليق من عمر كمال بعد إيقافه من نقابة الموسيقيين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة نعرض لكم أبرزها:

 

أحمد السجيني: الدولة لديها إرادة كبيرة لحل أزمة الإسكان

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حالات شديدة البؤس سواء للمستأجر أو المالك ويجب أن تحقيق التوازن بين الطرفين.

 

محلية النواب : تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك واستمرار المستأجر

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه سيتم النص على تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك، لافتًا إلى أنه سيتم منح المالك حقوقًا متدرجة مع الحفاظ على استقرار المستأجر في قانون الإيجار القديم.

 

شعبة المحمول: الزيادة في الأسعار تطبق على الهواتف فقط| فيديو

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن هناك زيادة سيتم تطبيقها على المحمول، موضحًا أن تلك الزيادة ستكون بنسبة 35%، وأصحاب الشركات التي تستورد المحمول تضع مكسبًا لها حوالي 10%، لتصل النسبة إلى 45%.

 

مستشار وزير التموين: الارتفاعات السنوية في أسعار الذهب تصل إلى 25%

قال الدكتور ناجي فرح، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الإقبال على شراء الذهب يوم أمس الذي شهد احتفالات الفلانتين كان كبيرا، مؤكدا أن الفيدرالي الأمريكي هدد برفع أسعار الفائدة وهو ما ينذر بزيادة ارتفاع أسعار الذهب.

 

شاهد.. أول تعليق من عمر كمال بعد قرار إيقافه من نقابة الموسيقيين

قال المطرب عمر كمال، “أنا كنت في حفلة بواشنطن وكانت حفلة ناجحة، والأمن قام بمنع البعض من الحضور ولقيت اعلاميين في مصر على قنوات معينة وبيقولوا إني بغنى في بارات، وطلعت أدافع عن نفسى في فيديو لايف”.

 

الأرصاد: بداية التلقبات الجوية من يوم الجمعة والتحسن الاثنين

قالت الدكتورة  إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد يوم السبت المقبل انخفاض فى درجات الحرارة، تصل بين 4 لـ 5 درجات، مؤكدة أن بداية التقلبات الجوية ستكون من يوم الجمعة.

 

أستاذ فيروسات: أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي ويعطى مناعة للجسم

قال  الدكتور أحمد شاهين عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ و أستاذ علم الفيروسات، إن متحور أوميكرون الناتج عن فيروس كورونا، تسبب فى زيادة مناعة المواطنين.

 

الإسكان تكشف عن تفاصيل جديدة حول الوحدات السكنية لـ سكن ودار مصر وجنة..فيديو

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أكثر من 10 آلاف مواطن  سجلوا على الموقع  الإلكتروني للحصول على الوحدات السكنية لـ سكن مصر ودار مصر وجنة حتى الآن.

 

الموسيقيين: مسح عمر كمال للفيديوهات أكبر دليل على أنه مخطيء

كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل إحالة  المطرب عمر كمال للتحقيق وإيقافه عن العمل.

 

لميس الحديدي تحذر من وسيلة نصب جديدة عبر رسائل نصية وعبر " الواتس اب " ..فيديو

حذرت الإعلامية   لميس الحديدي  من وسيلة نصب جديدة عبر رسائل نصية أو عبر   الواتس أب تحت عنوان " لقد تم إيقاف  حسابك البنكي مؤقتاً نرجوا الاتصال بنا  " قائلة :  بدأت  تظهر بكثافة  قد تكون بداية لموجة نصب إلكتروني جديدة ".

وزير التموين الغرف التجارية مجلس النواب واشنطن اخبار التوك شو الاستشعار عن بعد مصر أزمة الإسكان درجات الحرارة المطرب عمر كمال اتحاد الغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

مدرب ساجرادا الأنجولي: لن نلعب بطريقة دفاعية ضد الزمالك

سفير مصر في ليلونجوي يسلم خطابا من سامح شكري إلى وزيرة خارجية مالاوي

3 شهور فترة سماح.. حماية المستهلك: ألزمنا أصحاب المصانع والشركات بكتابة العمر الافتراضي على السلع|فيديو

عيسى: قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية يسبب خسائر ضخمة..فيديو

قصة امرأة اشترطت أن تكون زوجة ثانية والسبب غريب.. اعرف ماذا حدث لها؟

حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين من الشركات بحل مشكلات المستهلكين|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ