أخبار التوك شو | تفاصيل جديدة حول وحدات سكن ودار مصر وجنة.. أول تعليق من عمر كمال بعد إيقافه من نقابة الموسيقيين

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة نعرض لكم أبرزها:

أحمد السجيني: الدولة لديها إرادة كبيرة لحل أزمة الإسكان

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حالات شديدة البؤس سواء للمستأجر أو المالك ويجب أن تحقيق التوازن بين الطرفين.

محلية النواب : تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك واستمرار المستأجر

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه سيتم النص على تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك، لافتًا إلى أنه سيتم منح المالك حقوقًا متدرجة مع الحفاظ على استقرار المستأجر في قانون الإيجار القديم.

شعبة المحمول: الزيادة في الأسعار تطبق على الهواتف فقط| فيديو

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن هناك زيادة سيتم تطبيقها على المحمول، موضحًا أن تلك الزيادة ستكون بنسبة 35%، وأصحاب الشركات التي تستورد المحمول تضع مكسبًا لها حوالي 10%، لتصل النسبة إلى 45%.

مستشار وزير التموين: الارتفاعات السنوية في أسعار الذهب تصل إلى 25%

قال الدكتور ناجي فرح، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الإقبال على شراء الذهب يوم أمس الذي شهد احتفالات الفلانتين كان كبيرا، مؤكدا أن الفيدرالي الأمريكي هدد برفع أسعار الفائدة وهو ما ينذر بزيادة ارتفاع أسعار الذهب.

شاهد.. أول تعليق من عمر كمال بعد قرار إيقافه من نقابة الموسيقيين

قال المطرب عمر كمال، “أنا كنت في حفلة بواشنطن وكانت حفلة ناجحة، والأمن قام بمنع البعض من الحضور ولقيت اعلاميين في مصر على قنوات معينة وبيقولوا إني بغنى في بارات، وطلعت أدافع عن نفسى في فيديو لايف”.

الأرصاد: بداية التلقبات الجوية من يوم الجمعة والتحسن الاثنين

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد يوم السبت المقبل انخفاض فى درجات الحرارة، تصل بين 4 لـ 5 درجات، مؤكدة أن بداية التقلبات الجوية ستكون من يوم الجمعة.

أستاذ فيروسات: أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي ويعطى مناعة للجسم

قال الدكتور أحمد شاهين عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ و أستاذ علم الفيروسات، إن متحور أوميكرون الناتج عن فيروس كورونا، تسبب فى زيادة مناعة المواطنين.

الإسكان تكشف عن تفاصيل جديدة حول الوحدات السكنية لـ سكن ودار مصر وجنة..فيديو

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أكثر من 10 آلاف مواطن سجلوا على الموقع الإلكتروني للحصول على الوحدات السكنية لـ سكن مصر ودار مصر وجنة حتى الآن.

الموسيقيين: مسح عمر كمال للفيديوهات أكبر دليل على أنه مخطيء

كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل إحالة المطرب عمر كمال للتحقيق وإيقافه عن العمل.

لميس الحديدي تحذر من وسيلة نصب جديدة عبر رسائل نصية وعبر " الواتس اب " ..فيديو

حذرت الإعلامية لميس الحديدي من وسيلة نصب جديدة عبر رسائل نصية أو عبر الواتس أب تحت عنوان " لقد تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتاً نرجوا الاتصال بنا " قائلة : بدأت تظهر بكثافة قد تكون بداية لموجة نصب إلكتروني جديدة ".