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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقيين: مسح عمر كمال للفيديوهات أكبر دليل على أنه مخطيء

عمر كمال
عمر كمال

 كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل إحالة  المطرب عمر كمال للتحقيق وإيقافه عن العمل.

 

وقال طارق مرتضى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "قيام عمر كمال بمسح الفيديوهات التي بها إساءة، أكبر دليل على أنه مخطيء".

 

وأضاف طارق مرتضى: "نحن أمام واقعة قام بها عمر كمال على السوشيال ميديا وسيتم التحقيق معه بعد عودته لمصر".

 

وتابع طارق مرتضى: "نقابة المهن الموسيقية تعمل على الارتقاء بالمهنة وتوفير المعاشات والخدمات للأعضاء ومنع التسلل من الأبواب الخلفية".

 

وأكمل طارق مرتضى: "تم منع بعض مطربي المهرجانات وتم التأكيد على أن أي مطرب لابد أن يغني بفرقة موسيقية وممنوع الغناء بـ فلاشة، ولم يتم إعادة النظر في قرار وقف بعض مطربي المهرجانات".

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