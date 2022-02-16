فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

كشفت تقارير تلفيزيونية أن عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر لن يعود إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل وسط رغبة الإدارة البيضاء في إعادة اللاعب.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC:"جاء قرار إدارة فيوتشر بسبب تصريحات رئيس نادي الزمالك ضد مسئولي فيوتشر في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس وغضبهم الشديد خاصة وأن اللاعب منضم من الأساس في صفقة انتقال حر ولم يتم قيده في قائمة الزمالك.

وواصل شبانة: "جاء قرار إدارة فيوتشر بعدم عودة عمر كمال عبد الواحد للزمالك ووضع اللاعب بين خيارين إما البقاء مع الفريق في الموسم المقبل أو رحيله للاحتراف الخارجي حال وجود عرض مناسب.

وختم شبانة: "عمر كمال عبد الواحد أحرج إدارة الزمالك وقام بنشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بقميص فريق فيوتشر وعليها "قلب أحمر وقلب أسود" تأكيدًا لارتياحه مع فريق فيوتشر.