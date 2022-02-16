قبل مباراة الليلة في دوري الأبطال.. ماذا قدم محمد صلاح أمام الإنتر؟

يحل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا مساء اليوم الأربعاء على إنتر ميلان، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة الريدز للفوز؛ خاصة وأنه يجيد اللعب ضد الفرق الإيطالية كما فعلها من قبل ضد ميلان في دور المجموعات بعدما سجل ذهابا وإيابا.

والتقى محمد صلاح ضد انتر ميلان في 5 مباريات شهدت الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة وتسجيل 3 أهداف وصناعة اثنين آخرين، بينما تواجد في مباراتين بالكامل واستبدل في 3 لقاءات.

وفي دوري أبطال أوروبا خاض محمد صلاح مواجهتين ضد انتر ميلان نجح بالفوز فيهما، وكانت مع ناديه ليفربول، حيث استطاع الفرعون تسجيل هدفين بواقع هدف في كل مباراة.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب "الأنفيلد" بين الفريقين وذلك يوم 8 مارس المقبل.