السيطرة على حريق في شقة سكنية بشارع مراد بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق، نشب في إحدى الشقق السكنية بشارع مراد في محافظة الجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة في احد العقارات الكائنة بشارع مراد في الجيزة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

كما فُرض الأمن كردون بمحيط الحريق للحيلولة دون وقوع اصابات أثناء عمليات الإطفاء، وتسهيل عمل قوات الحماية المدنية، لمنع امتداد النيران قبل السيطرة عليها.

وتبين أن الحريق محدود فى شقة سكنية وتمت السيطرة عليه بمعرفة رجال الإطفاء ولا توجد أي اصابات بشرية.