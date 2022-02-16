وفاء عامر في رسالة لجمهورها: فيه ناس مهما تغلط بتفضل تقدرك

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

وقالت وفاء عامر في رسالتها إلى متابعيها:"فيه ناس مهما تغلط بتفضل تقدرك وناس مستنية غلطة عشان تخسرك".



يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية «إن كبر ابنك»، ضمن الموسم الثاني من مسلسل «زى القمر»، نجاحًا كبيرًا، وهى من بطولة الفنانة وفاء عامر، ومن تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.

وتدور الأحداث حول امرأة مطلقة، أم لشاب عشرينى يعيش فى ألمانيا منذ عامين، طرأت تغيرات كثيرة على شخصيته لم تقبلها الوالدة، إذ تريد الأم أن تكون هى مركز حياة ابنها وترى حديثه عن اعتماده على نفسه ما هو إلا انفصال عنها.