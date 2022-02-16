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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر أمريكية: وحدات من المدفعية الروسية تتخذ أوضاعا هجومية استعدادا لغزو أوكرانيا

صدى البلد

ذكرت مصادر أمريكية اليوم أن وحدات من المدفعية الروسية اتخذت أوضاعا هجومية استعدادا لغزو جديد لأوكرانيا وفقا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وتتزامن هذه التطورات، مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إجازة رسمية؛ لإظهار وحدة بلاده، ردا على ما ورد إليه من معلومات بأن الكرملين سيشن عملية عسكرية ضد بلاده اليوم.

ويأتي هذا التحرك، وفقا للشبكة، على خلاف ما حدث يوم الأحد الماضي حين غادرت الوحدات مناطق تجمعها لكنها لم تكن قد اتخذت بعد ما وصف بأنه "أوضاع هجومية" وفقا لما عرضته الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية كان الخبراء والمراقبون يتابعون تلك الصور لمناطق في جنوب غرب روسيا وبيلاروسيا بالقرب من حدود الدولتين مع أوكرانيا، إلى جانب صور وفيديوهات التقطها أفراد على الأرض وجميعها يبين تدفقا للقوات الروسية إلى تلك المناطق.

وحركت روسيا ما لا يقل عن 60 بالمائة من مجموعات كتائبها التكتيكية ، والتي تمثل تشكيلاتها البرية الأساسية للمواجهة ، نحو مواقع بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وبعض هذه العناصر تحركت من الجانب المعاكس تماما من تلك الدولة.

ورغم أن الحكومة الروسية تقول إن تحركات جميع هذه الوحدات لإجراء تدريبات، لكن الأمر يبدو أنه إذا حدث الغزو الجديد لأوكرانيا فعلى الأرجح سيحدث خلال تلك التدريبات أو بعد انتهائها بقليل.

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