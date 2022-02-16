زيادة 6%.. رئيس الشرقية للدخان: أنا ومجلس الإدارة لاندخن ونبيع 6 مليارات سيجارة شهرياً

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “ايسترن كومباني” عن أن مبيعات الشركة حققت نموا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وصلت نسبته 6%، مشيرا إلى أنه وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، لا يدخنون.

وقال "أمان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج للإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”، على قناة ETC، مساء الثلاثاء، إن الشركة حققت نحو 34.5 مليار جنيه، مقابل 32.59 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي بلغ هامش مجمل الربح 45% خلال 6 أشهر الأخيرة من 2021، مقابل 42% خلال فترة المقارنة، كما ارتفع نمو صافي الربح من 31% إلى 34% خلال هذه الفترة.

وأضاف “أمان” أن الشركة تبيع 6 مليارات سيجارة شهريا، وهدفنا الاهتمام بالصناعة التي نقوم بها»، متابعاً أن ثمن السيجارة يبلغ جنيهاً مصرياً واحداً.