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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم مش بس درجات .. استشارى يوضح روشتة استقبال العام الدراسى الثانى

طلبة مدارس
طلبة مدارس

كشف محمد خليل استشارى تربوى عن استعدادات عودة الدراسة على مستوى الطالب والأسرة بمختلف مراحل التعليم.

وقال محمد خليل   خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،  إن التعليم " مش بس درجات " ولكنه يتطلب فى المقام الأول تقليل الضغط النفسي لدى الأبناء والأهم من ذلك التعلم وليس فقط تحصيل الدرجات .

ونوه محمد خليل ، ان الطفل عندما يشعر أن التعليم عبارة عن درجات فقط سيلجأ لطرق شرعية أو غير ذلك من اجل الحصول على الدرجة  وتحقيق النجاح للحصول على شهادة التعليم فقط ويمارس ذلك تحت ضغط أو ربما يلجأ للغش لتحقيق هذه الغاية ، منوها ان الدراسات العلمية كشفت انه من المهم توفير الحافز النفسى والذكاء العاطفى والأسرى لدى الطفل  وتجنب الضغوط النفسية والصراخ فى الطفل طيلة الوقت من أجل المذاكرة . 
 

استشارى تربوى عودة الدراسة الضغط النفسي المذاكرة تحقيق

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