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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنسبة نجاح 75.40%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%،  بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .  


وأوضح محافظ قنا ، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طلاب وطالبة حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طلاب و من حققوا النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %.

 

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و تابع محافظ قنا ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100% 


وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين و لأسرهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق فى مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .


كما أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن خالص التهانى للطلاب الناجحين ، متمنياً لهم التوفيق و النجاح فى المراحل التعليمية القادمة.
 

 

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية
قنا الشهادة الإعدادية التعليم المدارس وزارة التربية

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