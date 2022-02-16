بنسبة نجاح 75.40%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .



وأوضح محافظ قنا ، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طلاب وطالبة حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طلاب و من حققوا النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %.

و تابع محافظ قنا ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%



وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين و لأسرهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق فى مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .



كما أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن خالص التهانى للطلاب الناجحين ، متمنياً لهم التوفيق و النجاح فى المراحل التعليمية القادمة.



اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية