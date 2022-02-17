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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تكشف عن الأجندة التشريعية للجنة الصحة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة

النائبة عبلة الألفى
النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن هناك عددا من مشروعات القوانين ستكون على أولوية لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين هى مشروع قانون المسئولية الطبية ، إضافة إلى عمل دراسة وتقييم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاي.

ونص القانون في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس.

وحددت المادة الثانية أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

بينما منحت المادة الثالثة للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

لجنة الصحة بالبرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية منظومة التامين الصحي الشامل المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري

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