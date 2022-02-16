عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقالة جديدة في جهاز الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بعد غد

صدى البلد

أعلنت لجنة التطبيع فى نادي الهلال السوداني برئاسة هيثم السوباط تكليف الفاضل حسين بمهام مدير الكرة بعد قبول استقالة  إبراهيم سليمان من منصبه.

وكشف هيثم السوباط، المتحدث الرسمي باسم نادى الهلال السودانى، عدد الجمهور الذى سيحضر لقاء الفريق السودانى أمام الأهلى المصرى بعد غد الجمعة في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال السوباط لأون تايم سبورتس 2 عن أزمة ملعب المباراة: "عندما طلب المريخ مواجهة الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، وافقنا ولكن طلبنا منهم دفع إيجار الملعب وهو 20 ألف دولار".

وأوضح "المريخ سيدفع إيجار ملعب السلام، مندهشا من استضافة فريق لفريق منافس على ملعبه".

وواصل: “تمت الموافقة على حضور 25 ألف متفرج رغم طلب إدارة نادى الهلال بحضور 45 ألفا، وهناك اشتراطات صحية لحضور المباراة”.

وعن مواجهة الأهلي قال السوباط: "جاهزون لاستقبال تاريخي للأهلي، وسنفوز عليه يوم الجمعة بهدف أو هدفين".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

الهلال السوداني الاهلى المصري ابطال افريقيا الأهلى أون تايم سبورت بطولة دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغليظ للسجن واعتبارها جناية.. تحرك تشريعي بشأن تعديل عقوبات جرائم الابتزاز الالكتروني

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

الأرصاد: استقرار فى درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس

حبس وسحب الوحدة .. الإسكان الاجتماعي يضع عقوبات لمن يخالف شروطه

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 2- 2022

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

موضوعات متعلقة

وحدات سكنية في 15 مدينة..الإسكان توضح طرق الحجز والشروط الواجب توافرها في المتقدم

ترشيحاتنا

بمشاركة نيابية واسعة.. تحركات برلمانية لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات و«فبركة» الصور والفيديوهات

بسبب زهرة.. قرار صادم من زعيم كوريا الشمالية ضد بستانيين 

وحدات سكنية في 15 مدينة..الإسكان توضح طرق الحجز والشروط الواجب توافرها في المتقدم

نموذج في العطاء وخدمة الوطن.. رئيس البرلمان ينعي المستشار سعيد مرعى

توقيع اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية

علامة في شبكية العين يمكن أن تدل على مدى صحة دماغك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ