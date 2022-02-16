استقالة جديدة في جهاز الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بعد غد

أعلنت لجنة التطبيع فى نادي الهلال السوداني برئاسة هيثم السوباط تكليف الفاضل حسين بمهام مدير الكرة بعد قبول استقالة إبراهيم سليمان من منصبه.

وكشف هيثم السوباط، المتحدث الرسمي باسم نادى الهلال السودانى، عدد الجمهور الذى سيحضر لقاء الفريق السودانى أمام الأهلى المصرى بعد غد الجمعة في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال السوباط لأون تايم سبورتس 2 عن أزمة ملعب المباراة: "عندما طلب المريخ مواجهة الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، وافقنا ولكن طلبنا منهم دفع إيجار الملعب وهو 20 ألف دولار".

وأوضح "المريخ سيدفع إيجار ملعب السلام، مندهشا من استضافة فريق لفريق منافس على ملعبه".

وواصل: “تمت الموافقة على حضور 25 ألف متفرج رغم طلب إدارة نادى الهلال بحضور 45 ألفا، وهناك اشتراطات صحية لحضور المباراة”.

وعن مواجهة الأهلي قال السوباط: "جاهزون لاستقبال تاريخي للأهلي، وسنفوز عليه يوم الجمعة بهدف أو هدفين".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.