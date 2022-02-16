وزيرة التخطيط توضح الفارق بين البيانات المستخرجة والتعداد الاقتصادى

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التعداد الاقتصادي الذى تم في 2017 - 2018 نتائجه تم تحليلها فى عام 2020، وتم البدء فيه فى شهر أبريل 2021 لإتمام عملية مراجعة تقدير الناتج.

وأوضحت هالة السعيد، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، أن الفارق بين البيانات المستخرجة والتعداد الاقتصادى هو أن الربع المالى يكون عبارة عن عينة من أى قطاع سواء صناعة، أو تجارة، أو زراعة، أما التعداد الاقتصادى، فإنه يتم تقييمه بناءً على 3.7 مليون منشأة على مستوى الجمهورية يوجد بها قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص الرسمى، أو غير الرسمى.

