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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفقًا لقطاعات العملاء

البنك التجاري الدولي-مصر يطلق نظامًا جديدًا لتحديد أسعار العائد على منتجات الادخار

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- عن إعادة هيكلة ما يقدمه لمختلف قطاعات الأعمال، والأفراد، والشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من منتجات وخدمات للارتقاء بالتجربة المصرفية لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل شريحة على حدة.
وتضمنت عملية إعادة الهيكلة تعديلات في تعريفات ومحددات كل قطاع من العملاء، لتزويد كل عميل بالعديد من الخيارات ومنحه أقصى استفادة من مزايا كل قطاع بما في ذلك، حجم الادخار والتمويل وإيرادات الشركات والمنشآت.. ويُعد هيكل الأسعار الجديد الأول من نوعه في مصر، حيث يمنح العملاء تجربة بنكية استثنائية عبر احتساب العائد وفقًا لقطاع العميل بدلًا من المبلغ. 

وتشمل أهم مزايا إعادة الهيكلة تحديد أسعار الودائع لأجل وحساب التوفير Saversبالجنيه المصري لكل قطاع، بغض النظر عن المبلغ طالما تم تحديد قطاع الأعمال المناسب للعميل لدى البنك. 

جدير بالذكر أن CIB هو أول بنك في مصر يقوم بهذه الخطوة، حيث قام بتصميم هيكل الأسعار الجديد لتوفير أسعار ملائمة لجميع العملاء من مختلف القطاعات وتعظيم القيمة الاستثمارية لمدخراتهم إلى جانب منحهم المزيد من المزايا الحصرية، بالإضافة إلى التركيز على تلبية احتياجاتهم البنكية وتعزيز علاقاتهم مع البنك.
وفي هذا السياق، صرّح رشوان حمادي، رئيس قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، بأن البنك يحرص دائمًا على تبنّي أحدث الحلول المبتكرة لتزويد العملاء بأفضل الحلول المالية، وأضاف أن هيكل الأسعار الجديد الذي تم تصميمه مؤخرًا هو الأول من نوعه في مصر، حيث يركز على تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهدافهم المالية مع تزويدهم بتجربة بنكية مصمّمة خصّيصًا لهم.
 
 

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