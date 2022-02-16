حادث سيارة يفقدها الوعي.. ندم هند صبري وانفصال والدها الأصعب.. فيديو

كشفت الفنانة هند صبرى عن تعرضها إلى حادث سيارة في طفولتها، حيث كانت تغادر المدرسة وتتوجه إلى والدتها التي تنتظرها بالخارج، وأثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة، مما جعلها تفقد الوعى ووالدتها أيضا بسبب ما شاهدته أمامها، ليتم نقلهما إلى المستشفى، مؤكدة أن هذه أسوأ اللحظات التي مرت بها في طفولتها.

أما عن أسعد اللحظات التي مرت بها هند صبري في طفولتها، فقالت في لقاء ببرنامج abtalks: “كانت أسعد اللحظات عندما يصطحبني والدي إلى المكتبة لكى أختار الكتب التي أرغب في قراءتها، فكانت حياتى في الطفولة يسودها الهدوء والسكينة وأحيانا كثيرة الصمت، وهو ما كنت أحبه وما زال مستمرا معي هذه الحالة حتى الآن”.

وأضافت هند صبرى: “أصعب فترات حياتى كانت فترة انفصال والدتي ووالدي، وكنت وقتها في عمر 17 عاما، وهذا الانفصال أوجعني كثيرا”.

وأوضحت: “علاقتي بوالدي جيدة وأيضا والدتي، وإن كانت حاليا علاقتي بهما أفضل من الماضى، خاصة أن والدتي كانت عصبية بشكل مستمر وهو أمر كان صعبا بالنسبة لي، وأنا أحاول أن أسيطر على هذا الأمر مع بناتي”.

وتابعت هند صبري: “ندمت على عدم سفري إلى فرنسا بعد تلقي منحة للدراسة هناك بعد نجاحي في معادلة الثانوية العامة، وذلك بسبب والدتي التي لم أستطع ان أتركها وحدها بعد انفصالها عن والدي، وتمر الأيام وأصبحت نجمة بعد توجهي إلى مصر، وبعد ذلك يتم تكريمي من قبل السلطة الفرنسية لأحقق حلمى”.

وكتب الحساب الرسمى لبرنامج Abtalks: "النجمة القديرة هند صبري والمنتجة المنفذة لأحدث أعمالها على نتفلیکس "البحث عن علا" هي ضيفتنا لهذا الأسبوع".

وأضاف الحساب الرسمى للبرنامج: "ظهرت المحبوبة هند صبري لأول مرة كممثلة في سن الرابعة عشرة، وهي أيضا أم ومحامية وسفيرة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة".

واختتم الحساب الرسمى للبرنامج: "مسيرة الفنانة هند صبري مليئة بالنجاحات والإنجازات المستمرة، فنحن على موعد لنتعرف أكثر على هند صبري".

مسلسل البحث عن علا

ويُعرض حاليا للفنانة هند صبري مسلسل "البحث عن علا" ويتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور التى سبق أن قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها 40 عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها لها الذي يؤدي دوره الفنان هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع، وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل “البحث عن علا” أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.

ويصاحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أمها، وهاني عادل في دور زوجها هشام.

كما ينضم إليهم فى مسلسل “البحث عن علا” كل من ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي، فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟