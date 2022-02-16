عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حادث سيارة يفقدها الوعي.. ندم هند صبري وانفصال والدها الأصعب.. فيديو

هند صبري
هند صبري

كشفت الفنانة هند صبرى عن تعرضها إلى حادث سيارة في طفولتها، حيث كانت تغادر المدرسة وتتوجه إلى والدتها التي تنتظرها بالخارج، وأثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة، مما جعلها تفقد الوعى ووالدتها أيضا بسبب ما شاهدته أمامها، ليتم نقلهما إلى المستشفى، مؤكدة أن هذه أسوأ اللحظات التي مرت بها في طفولتها.

أما عن أسعد اللحظات التي مرت بها هند صبري في طفولتها، فقالت في لقاء ببرنامج abtalks: “كانت أسعد اللحظات عندما يصطحبني والدي إلى المكتبة لكى أختار الكتب التي أرغب في قراءتها، فكانت حياتى في الطفولة يسودها الهدوء والسكينة وأحيانا كثيرة الصمت، وهو ما كنت أحبه وما زال مستمرا معي هذه الحالة حتى الآن”.

وأضافت هند صبرى: “أصعب فترات حياتى كانت فترة انفصال والدتي ووالدي، وكنت وقتها في عمر 17 عاما، وهذا الانفصال أوجعني كثيرا”.

وأوضحت: “علاقتي بوالدي جيدة وأيضا والدتي، وإن كانت حاليا علاقتي بهما أفضل من الماضى، خاصة أن والدتي كانت عصبية بشكل مستمر وهو أمر كان صعبا بالنسبة لي، وأنا أحاول أن أسيطر على هذا الأمر مع بناتي”.

وتابعت هند صبري: “ندمت على عدم سفري إلى فرنسا بعد تلقي منحة للدراسة هناك بعد نجاحي في معادلة الثانوية العامة، وذلك بسبب والدتي التي لم أستطع ان أتركها وحدها بعد انفصالها عن والدي، وتمر الأيام وأصبحت نجمة بعد توجهي إلى مصر، وبعد ذلك يتم تكريمي من قبل السلطة الفرنسية لأحقق حلمى”.  

وكتب الحساب الرسمى لبرنامج Abtalks: "النجمة القديرة هند صبري والمنتجة المنفذة لأحدث أعمالها على نتفلیکس "البحث عن علا" هي ضيفتنا لهذا الأسبوع".

وأضاف الحساب الرسمى للبرنامج: "ظهرت المحبوبة هند صبري لأول مرة كممثلة في سن الرابعة عشرة، وهي أيضا أم ومحامية وسفيرة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة".

واختتم الحساب الرسمى للبرنامج: "مسيرة الفنانة هند صبري مليئة بالنجاحات والإنجازات المستمرة، فنحن على موعد لنتعرف أكثر على هند صبري".

هند صبري تكشف سر معاناتها علي مدار عامين.. فيديو

هند صبري تتحدث عن المحاماة وبداياتها في التمثيل مع أنس بوخش.. اليوم

مسلسل البحث عن علا

ويُعرض حاليا للفنانة هند صبري مسلسل "البحث عن علا" ويتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة  هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور التى سبق أن قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها 40 عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها لها الذي يؤدي دوره الفنان هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع، وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل “البحث عن علا” أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.

ويصاحب علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أمها، وهاني عادل في دور زوجها هشام.

كما ينضم إليهم فى مسلسل “البحث عن علا” كل من ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي، فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسئولياتها  المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟

مسلسل البحث عن علا البحث عن علا الفنانة هند صبري مسلسل “البحث عن علا” هند صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

رئيس الوزراء: سعر الوقود ارتفع فى مصر بنسبة 9.7% رغم زيادته بالخارج بـ 54%

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

احذر..السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

حادث الطريق الأوسطي.. الاستعانة بالدفاع المدني لإخراج شخص محاصر بين سيارتي نقل

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

بمخزون 100 مليون برميل.. تفاصيل اكتشاف أكبر حقل بترول في مصر

موضوعات متعلقة

هشام ماجد يكشف تفاصيل فيلم حامل اللقب مع مني الشاذلي.. غدا

هند صبري تكشف سر معاناتها علي مدار عامين.. فيديو

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

كريم محسن يطرح أغنية قصر الكلام.. فيديو

الجريمة يحقق 26 مليون جنيه.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام

علي الهلباوي يحيي حفلا في ساقية الصاوي.. 24 فبراير

بمناسبة اليوم الوطني.. حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في الكويت 25 فبراير

ترشيحاتنا

بـ1.5 مليار دولار.. «ماتيتو» و«سكاتيك» تسعيان لإنشاء محطة تحلية المياه في مصر

انفوجراف.. 3.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة بالمحافظات

حادث سيارة يفقدها الوعي.. ندم هند صبري وانفصال والدها الأصعب.. فيديو

قرار رسمي.. تدريس 3 دول في مادة الدراسات بالاعدادية خلال التيرم الثاني

مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:لن يكون هناك تصعيد ضد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

مدبولي عن الإيجارات القديمة: نعالج الملف بحكمة وتوازن يراعي البُعد الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب المعدة بالأعشاب وأطعمة ومشروبات يجب تجنبها

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ