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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تتحدث عن المحاماة وبداياتها في التمثيل مع أنس بوخش.. اليوم

هند صبري
هند صبري

تحل الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج Abtalks مع الإعلامى أنس بوخش، اليوم الثلاثاء فى تمام التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وكتب الحساب الرسمى لبرنامج Abtalks :"النجمة القديرة هند صبري والمنتجة المنفذة لأحدث أعمالها على نتفلیکس "البحث عن علا" هي ضيفتنا لهذا الأسبوع. ".

وأضاف الحساب الرسمى للبرنامج :" ظهرت المحبوبة هند صبري لأول مرة كممثلة في سن الرابعة عشرة، وهي أيضا أم ومحامية وسفيرة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة".

بالأسود الانيق.. هند صبري تتألق على غلاف مجلة شهيرة

هند صبري تتصدر غلاف إحدى المجلات بإطلالة أنيقة

وأختتم الحساب الرسمى للبرنامج :" مسيرة الفنانة هند صبري مليئة بالنجاحات والإنجازات المستمرة، فنحن على موعد لنتعرف أكثر على هند صبري".

مسلسل البحث عن علا

ويُعرض حاليا للفنانة هند صبري مسلسل "البحث عن علا" يتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة  هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور والتى سبق أن قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها 40 عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها لها الذي يؤدي دوره الفنان هاني عادل أنه يريد الطلاق.


و"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع، وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.


مسلسل “البحث عن علا” أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.


ويصاحب علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أمها، وهاني عادل في دور زوجها هشام.


كما ينضم إليهم فى مسلسل “البحث عن علا” كل من  ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي، فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسئولياتها  المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟

 

ندى موسى خالد النبوى محمود الليثي سوسن بدر هند صبري

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