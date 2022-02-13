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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الانيق.. هند صبري تتألق على غلاف مجلة شهيرة

هند صبري
هند صبري

شاركت النجمة هند صبري جمهورها علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة لها.


وظهرت هند صبري على غلاف مجلة شهيرة باطلالة انيقة مرتدية جمبسوت بغطاء علي الرأس باللون الاسود بتصميم كاجول أعطاها أناقة، كما نسقت تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالاتها الشتوية.


ويُعرض حاليا للفنانة هند صبري مسلسل "البحث عن علا" يتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة  هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور والتى سبق أن قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها ٤٠ عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.


و"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع، وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.


مسلسل “البحث عن علا” أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.


ويصاحب علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أمها، وهاني عادل في دور زوجها هشام.


كما ينضم إليهم فى مسلسل “البحث عن علا” كل من  ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي، فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسئولياتها  المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟

 

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الفنانة هند صبري اللون الأسود الأنيق غلاف مجلة شهيرة إطلالة انيقة مسلسل البحث عن علا

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