وزير التموين: التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية من انجح تجارب التمويل

أكد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والمؤسسة الدولية الإسلامية، والممتد منذ عدة سنوات، لافتا إلى أنها من التجارب الناجحة فى التعاون فى مجال التمويل.

جاء ذلك خلال توقيع برنامج العمل السنوي بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: سوف يتم إتاحة مبلغ من والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام ٢٠٢٢ بما يساهم فى تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجي وتكوين احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر.

وشهد الوزراء هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، توقيع برنامج العمل السنوي بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.