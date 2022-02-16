عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية من انجح تجارب التمويل

صدى البلد

أكد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والمؤسسة الدولية الإسلامية، والممتد منذ عدة سنوات، لافتا إلى أنها من التجارب الناجحة فى التعاون فى مجال التمويل.

جاء ذلك خلال توقيع برنامج العمل السنوي بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

txt

مساعد وزيرة التخطيط: تطوير4666 مكتب صحة ضمن منظومة تسجيل المواليد والوفيات

txt

التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

 وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: سوف يتم إتاحة مبلغ من والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام ٢٠٢٢ بما يساهم فى تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجي وتكوين احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر.

 

وشهد الوزراء هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،  رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،  مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، توقيع برنامج العمل السنوي بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. 

علي المصيلحي التجارة الداخلية وزير التموين المؤسسة الدولية الإسلامية وزارة التموين البنك الاسلامي للتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

حسام البدري مدربًا للزمالك ؟ التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

القرش: قانون جديد لسحب الأراضي الزراعية من صاحبها حال ثبت تعديه عليها بالبناء

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سئ تضرب البلاد يوم الجمعة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

التموين: ندرس تعديل سعر رغيف العيش.. فيديو

موضوعات متعلقة

المنظمة العربية للتنمية الإدارية: الذكاء الاصطناعي يضيف مليارات الدولارات للاقتصاد العالمي

الإحصاء: 75.5% ارتفاعاً في الصادرات المصرية لبلجيكا خلال 11 شهرا

مسئول بالزراعة الأردنية: المملكة من أكبر الدول التي تواجه مشكلة فقر المياه

رئيس الحكماء بالسوق المشتركة: مصر تخطو خطوات ثابتة صوب تعزيز الحوكمة ومبادئها

ترشيحاتنا

حماية الأراضي تكشف حالات التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية

للمرة الأولى .. الرئيس السيسي مع ملك بلجيكا.. علاقات صداقة وتعاون مثمر

سعر ومواصفات فيات تيبو 2022 فى السوق المصرى

الصين تتخلى عن الدولار الأمريكي في التجارة والاستثمار .. تفاصيل

السيسي يعقد لقاء موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية

أمريكا تكذب روسيا بشأن انسحاب قواتها العسكرية من حدود أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ