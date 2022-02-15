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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساعد وزيرة التخطيط: تطوير4666 مكتب صحة ضمن منظومة تسجيل المواليد والوفيات

صدى البلد

قدم المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط عرضًا تقديميًا بعنوان "الحوكمة الرقمية" وتناول خلال العرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال جلسة  عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  بعنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة:التجربة المصرية"

وذلك في إطار فعاليات  النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام"

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وأكد  حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة، علاوة على ما تقدمه المراكز التكنولوجية الثابتة من خدمات.

واشار  إلى دور المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، في منظومة الحوكمة.

وسلط مساعد وزيرة التخطيط الضوء على مشروع المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية G2G  الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات حيث بلغ إجمالى عدد مكاتب الصحة المطورة 4666 ، إلى جانب إطلاق  إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية(WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة  بالمحافظات.

التحول الرقمي الصحة العالمية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة منظمة الصحة العالمية الجهات الحكومية

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