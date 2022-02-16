هل يجوز الذبح للمكان الجديد أو عند شراء سيارة؟.. علي جمعة يجيب

البعض يُفضل عندما يرزقه الله عز وجل بشىء جديد كسيارة أو بيت أن يقوم بذبح شيء لله فما حكم ذلك؟.. سؤال ورد على صفحة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قال الدكتور علي جمعة إن هذا يُسمى بالوكيرة، وهو موجود عند العرب، فعند وجود شىء جديد يقومون بالذبح، وهو أمر مستحب وجائز شرعاً.

زوجى اشترى شقة جديدة ويريد الذبح عليها منعا للحسد فهل هذا من الشرع سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال "ممدوح"، في رده إن ذبح شيء لله لدفع الحسد هذا معنى حسن، ولكن يجب أن تكون النية خالصة لله لشكر النعمة ونية فدو الشقة أو السيارة ودفع الحسد عنها، وهذا من المقربات وموجود فى المستحبات الشرعية تحت اسم الوكيرة، وهى الوليمة التي تعقد لأجل البيت الجديد".

وحذر في إجابته من سلوكيات بعض الأشخاص الذين يذبحون عند شراء منزل أو أي شيء جديد، قائلًا:"ولكن هناك خلقا سيئا بعض الناس يفعلونه، وهو من يذبح لوجه الله ثم يغمس يده في الدماء ويبصم "كفوف" على السيارة أو المنزل فهذا حرام لأن الدم نجس وأنت تلطخ يدك بالنجاسة بغير داع ثم تلطخ بها".

سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الذبح للمنزل الجديد شكرًا لله على نعمه، ورغبةً في حفظها.

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية أن هذا ليس حرامًا كما يشيع البعض بذلك، لأنك تشكر بها الله، ولا تعبدها، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الذبح يسمي بالوقيرة.

في ذات السياق، افاد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك مفهوما لدى البعض وهو أنه عندما يحدث لأحد شيء مكروه فعليه أن يذبح فهذا ليس له أصل في الشرع.

وأضاف العجمي، فى إجابته عن سؤال مضمونه « لما بنتعرض لأى مشكله في الحياه الناس بتقولنا ادبحوا لازم دم.. ايه صحة ده في الشرع ؟»، أنه ليس موجودا في الشريعة بأنه عندما يحدث شيء مكروه للإنسان فيذبح، بل مسألة الذبح هنا تكون نوعا من أنواع النُسك والتقرب فهى مثلها مثل صلاة الشكر عندما ينجو الإنسان من شيء يهلكه.



وتابع : كذلك من يذبح شيئا ويضع يده فى الدم فهذه كلها من البدع التى لا يجوز للإنسان أن يفعلها.

من ناحية أخرى، أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح ؟ وماهو اليوم الذي أعق فيه ؟ وهل يجوز إعطاء غير المسلمين من اللحم ؟.



وردت لجنة الفتوى: العقيقة لا يجزئ عنها إخراج المال، بل يشترط الذبح ، وتسن في يوم السابع، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.

وأضافت : لا بأس بإعطاء غير المسلم من العقيقة أو دعوته إليها، لا سيما إذا كان هذا إحسانًا إليه وتأليفا لقلبه، ولقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.