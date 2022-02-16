سنابل الذهب.. مزارعو أسوان يشرفون على مراحل نمو القمح | صور

بهمة ونشاط وابتسامة يملؤها الرضا والحياة، يبدأ مزارعو القمح يومهم لمتابعة نمو سنابل الذهب، في مرحلة يطلق عليها “مرحلة الطرد”، والتي يحتاج فيها محصول القمح للري الجيد، ومتابعة الآفات والحشرات الضارة.

ورصدت عدسة "صدى البلد" منظر سنابل القمح الخلابة، من داخل أحد الحقول بمحافظة أسوان، في مشهد خلاب يملؤه النظام من قبل المزارعين أثناء الإشراف على محصول القمح من الأراضي الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مخزونا من القمح يكفي لمدة 4 أشهر ونصف الشهر، لافتا إلى أن احتياطاتنا من القمح سوف تكفينا لآخر العام، ولا يوجد قلق مما يحدث في روسيا وأوكرانيا، ونعمل دائما لتأمين السلع محليا حتى لا نصبح تحت وطأة الصراعات العالمية.

يذكر أن معهد المحاصيل الحقلية أصدر التوصيات الفنية لمحصولي القمح والفول البلدي خلال شهر فبراير.

وقال الدكتور رضا محمد علي، مدير المعهد، إن المرحلة الحالية من أهم مراحل نمو النبات، حيث يدخل القمح في مرحلة الطرد وبالتالي ينصح بعدم إضافة السماد الآزوتي في هذه المرحلة مع الاهتمام بالري لتقليل تأثير الصقيع وعدم الري في وجود الرياح، مع ضرورة تكثيف المرور على الحقل لمتابعة مرض الصدأ الأصفر، وفي حالة ظهوره تتم المكافحة فورا، وكذلك المرور على الحقل لمتابعة حشرة دودة الحشد، وفي حالة ظهورها يتم الإبلاغ والمكافحة فورا.

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