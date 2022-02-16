إبراهيم عيسى: المصريون على أكبر درجة ممكنة من الوعي والنضج

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري على أكبر درجة ممكنة من الوعي والنضج بـ"عفانة" الإخوان، ويحرصون على الاستقرار بشكل حقيقي وجذري، موضحا أن قوى كبيرة في المجتمع ترى ما يحدث في دول الجوار من فوضى تطيح فيها والمشهد المحيط بينا لا يمكن يجعل أي مواطن مصري يحتج حتى ولو بالوقوف أمام منزله.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الشعب المصري أدرك قدرة القوى الإرهابية على استغلال أي درجة من درجات الاحتجاج للركوب عليه وتحوليه إلى فوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، قائلا: "لن يضحى المواطن بالاستقرار مهما كانت الظروف".

وتابع إبراهيم عيسى : "لم ولن يحدث أي رد فعل في الشارع بما يرغب الاخوان ولن يصدر أى رد فعل احتجاجي غاضب منظم أو فوضوي أو عشوائي على أي قرار اقتصادي يصدر فى مصر مهما كان قسوة أو صعوبة القرار، مع اعتبار أن كل القرارات الصعبة صدرت من قبل ومهما صدر ولن يكون رد الفعل على رغبة أو حلم الاخوان او القوى الكارهة".