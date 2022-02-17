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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تمكين المرأة.. محاضرات بـ ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

قصور الثقافة
قصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، ورشة حكي عن دورة المرأه في الحياة الاجتماعية والثقافية والأسرية قدمتها هبه محمد.   

وأقام الفنان ابراهيم حسين عدة ورش فنون تشكيلية بالقصر  لتمكين الأطفال من إستثمار أوقات فراغهم اثناء الاجازة الصيفية، بجانب مسابقة ثقافية وتم تقديم جوائز رمزية للأطفال المبدعين  لتشجيعهم علي الإبداع وتنمية روح المنافسة الايجابية قدمها أسلام محمد. 

كما أقيمت ورش وندوات اون لاين للأطفال حيث قدم الدكتور سيد عبد الرازق ندوة شعرية للأطفال تناول فيها أهمية الشعر العربي والسيرة الذاتية لكبار شعراء الوطن العربي واسهاماتهم في تغيير مجتمعاتهم للأفضل من خلال الكلمة ودورهم في بناء الأمم ودورهم كنموذج وقدوة صالحة للأطفال للاقتداء بهم، كما قدم القاص عاطف العزازي ندوة قصصية للأطفال عن مصر القديمة والتراث الاسلامي والقبطي في مصر.

نفذت ورشة  لتعليم فنون الخط العربي تدريب الفنانة ايمان وهبه وتم تقديم ورشة لتعليم غرز الكورشيه المختلفة للفنانة هند فرج جمعة ،بالإضافة لورش تفصيل وخياطة تدريب سوسن سيد، وورشة أشغال فنية للفنانات مروة أحمد، وميادة شيريت.  

عقدت محاضرة للدكتور جوزيف ثابت عن التنمية البشرية للأطفال ذوي القدرات، كما  تم تقديم مجموعة من ورش الفنون التشكيلية التى  تناولت موضوعات مختلفة وورش تدوير اخامات البيئية، بينما عقد الفنان خالد نصر الدين محاضرة عن الفن الشعبى والأداء الحركي وتم تقديم أفلام للأطفال عن مناهضة العنف ضد المراءة وأضرار الختان.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل شعراء الوطن العربي المنافسة الايجابية

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