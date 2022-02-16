وزير الثقافة السعودي: نسعى إلى تطوير سياسات مبتكرة لزيادة إسهام القطاع الثقافي في السلام والدبلوماسية

أكد وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود أن المشاورات خلال المؤتمر التشاوري الإقليمي العربي ، تسعى إلى تطوير سياسات مبتكرة لزيادة إسهام القطاع الثقافي في السلام والدبلوماسية الثقافية والتنوع الثقافي وزيادة معدّلات مشاركة الشباب في هذا القطاع الحيوي.



جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر التشاوري الإقليمي العربي ، الذى عقد عن بعد، وشاركت فيه وزيرة الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي، ممثّلة عن تونس بصفتها نائب الرئيس ، حيث عقد هذا المؤتمر للإعداد للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية لليونيسكو "موندياكولت" (Mondiacult) الذي سيعقد أيام 28 و29 و30 سبتمبر المقبل بالمكسيك.



وشارك في اليوم الافتتاحي ، الذي يتواصل على مدى يومين، عدد من وزارات الثقافة العربية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية والمنظمات العربية والدولية والإقليمية.

وذكرت وزارة الثقافة التونسية - في بيان مساء اليوم / الأربعاء/- أن القرمازي أشرفت على تسيير محاور اليوم الأول المتمثلة في تعزيز دور القطاع الثقافي كمحرك رئيسي للنهوض والتنمية المستدامة والاستجابة لفرص وتحديات الرقمنة وحماية التراث الثقافي وتسخيره لخدمة الشمولية والسلام والدبلوماسية الثقافية.



ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على مخرجات هذا المؤتمر التشاوري الإقليمي العربي في صياغة البيان الختامي لمؤتمر موندياكولت 2022 في المكسيك الذي ستنبثق عنه وثيقة عمل ستعتمدها منظمة اليونيسكو في سياساتها الثقافية خلال السنوات القادمة.