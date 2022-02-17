ضبط عنصر إجرامي وبحوزته أسلحة نارية بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر) وبحوزته (طبنجة وبخزينتها عدد من الطلقات) ، وبتفتيش السيارة قيادته والمملوكة له عُثر بداخلها على (2 بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار مبلغ مالى - أداة تستخدم فى تعاطى مخدر الشابو).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة لوجود خلافات بينه وآخرين على حيازة قطعة أرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين .