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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 17 فبراير 2022

اللحوم
اللحوم

ينشر موقع "صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم البلدى  الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 12 فبراير 2022

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 11فبراير

سعر اللحم الجملي
واستقر سعر اللحم الجملى عند 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي
وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو
وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة
وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

الاتحاد العام للغرف التجارية اللحم المفروم شعبة القصابين الكندوز أسعار اللحوم البلدي الكبدة البلدي اللحوم البلدي اللحم الجملى كباب الحلة

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