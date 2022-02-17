"السينما والحياة" ندوة في مكتبة المستقبل.. اليوم

تنظم مكتبة المستقبل بمصر الجديدة، ندوة جديدة بعنوان «السينما والحياة» في الخامسة مساء اليوم.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن الندوة يحاضر فيها الكاتب والناقد د. عمر توفيق، وتتمثل محاور الندوة في: «السينما الفن السابع، قراءة الفيلم السينمائي، علاقة السينما بالمجتمع، ومن تساؤلات، ومحاور الندوة أيضًا هل السينما صورة للحياة ؟ وما علاقة السينما بتقديم الواقع».

وسوف تبث فعاليات الندوة مباشرة على صفحة المكتبة على الفيس بوك.

الجدير بالذكر أن مكتبة المستقبل، أقامت ندوة عامة مفتوحة لجمهور المكتبة بعنوان «الوعي والانتماء من خلال الدراما والفنون»، كما قدمت ندوة أخرى بعنوان « الدراما والتغيرات الاجتماعية في مصر» والتي تشمل مجالات الدراما المتنوعة من مسرح وتليفزيون وسينما، وحظيت بحضور كبير من جمهور المكتبة.