عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. تارا عماد تشارك متابعيها كواليس تصوير مسلسلها الجديد

تارا عماد
تارا عماد

نشرت تارا عماد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت تارا عماد في الصورة باطلالة جذابة من كواليس مسلسلها الجديد سوتس مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن روجت الفنانة تارا عماد لمسلسلها الجديد في رمضان من خلال نشر بوستر المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت تارا عماد، في البوستر وعلقت قائلة: سوتس بالعربي .

 

ونشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم . 

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

مسلسل سوتس من المقرر أن يشارك فى بطولته كل من أحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى .

تارا عماد التواصل الاجتماعي إطلالة جذابة انستجرام الفن صورة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

موضوعات متعلقة

شاهد.. داليا مصطفي تخطف الأنظار من شوارع إيطاليا

بإطلالة ساحرة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

بإطلالة سوداء.. بورجو أوزبيرك تتألق في أحدث ظهور لها

أبناء أصالة يخطفون الأنظار في أحدث ظهور لهم عبر انستجرام

أشعر بتحسن.. تامر هجرس ينشر صورًا له من داخل المسجد |شاهد

أغلي هديه…جنات توجه رسالة لزوجها بعد مفاجائته لها في الفلانتين

بإطلالة كاجول.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رانيا يوسف تبهر متابعيها بجلسة تصوير احتفالا بالفلانتين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة نقل وزرع الأعضاء البشرية دون ترخيص

الأهلي والهلال السوداني.. حكاية ملعب "منحوس" لم يفز عليه الأحمر من قبل

صحيفة إسرائيلية: إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض يصعب استهدافها

بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة مدنية.. فيديو

بسبب "بونات" الوقود.. إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفظ الأمن البحرى لمجابهة تهديدات تدفق التجارة وحرية الملاحة في تدريب مصري أسباني

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ