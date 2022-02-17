عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف رشيد الوطني معرض فني للوحات الرحالة والمستشرقين.. صور

متحف رشيد
متحف رشيد

نظّم متحف رشيد الوطني، معرضاً فنياً تحت عنوان ”تراث مدينة رشيد.. لمسات إبداعية“، بالتعاون مع محافظة البحيرة والذي يضم نتاج الورش الفنية الذي نظمها القسم التعليمي بالمتحف الفترة الماضية.

 

وقال الدكتور سعيد رخا مدير عام المتحف، أن المعرض يعرض مستنسخات للوحات الرحالة والمستشرقين الذين زاروا مدينة رشيد خلال القرن ١٦ و١٩، وعدد من المنتجات التي تعبر عن الحرف التراثية للمدينة مثل صناعة الفخار والبورسلين والمنتجات القائمة على سعف النخيل، ومنتجات فنية منفذة بالخيوط أو المسامير، وكذلك مجموعة من البورتريهات المنحوتة على أطباق البورسلين لبعض الشخصيات التاريخية. 


كما شارك في المعرض أبناء المدينة من ذوي الهمم من خلال تقديم أعمال فنية خشبية منفذة بطريقة الأركيت.

 

وأضاف مدير المتحف أن المعرض استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقنصل محمد نهاض قنصل عام دولة فرنسا، وذلك على هامش زيارة القنصل للعدد من المواقع الأثرية بمدينة رشيد، مشيرا إلى أنهم أبدوا إعجابهم الشديد بالمنتجات المعروضة، كما أثنى الجميع على مجهودات وزارة السياحة والآثار التي تهدف إلى رعاية الموهوبين وتنمية مهاراتهم وربطهم بتاريخ مدينتهم بما يساعد على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحرص على مشاركة أصحاب الهمم في الفاعليات والأنشطة المتحفية المختلفة.

 

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور سعيد رخا إهداء إلى قنصل فرنسا العام، عبارة عن بوترية للعالم الفرنسي فرانسوا شامبليون وهو منحوتة منفذة بالصلصال الحراري على طبق من البورسلين، وكذلك مجموعة من الكتب التي تتناول تاريخ مدينة رشيد.

 

وقام محافظ البحيرة والقنصل العام لدولة فرنسا بتسجيل كلمة شكر بسجل كبار الزائرين تقديراً لما لمسوه من مجهودات وزارة السياحة والآثار.

 

وعلى هامش افتتاح المعرض، نظم المتحف مجموعة من الفقرات الفنية قدمها الأطفال ترحيباً بالضيوف باللغة الفرنسية.

 

تجدر الإشارة إلى أن معرض ”تراث مدينة رشيد.. لمسات إبداعية“، تم تنظيمة لأول مرة في قلعة قايتباي بالإسكندرية، وجاري الإعداد لتنظيمه في ضيافة المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية. 

IMG-20220217-WA0039
IMG-20220217-WA0039
IMG-20220217-WA0040
IMG-20220217-WA0040
IMG-20220217-WA0041
IMG-20220217-WA0041
IMG-20220217-WA0042
IMG-20220217-WA0042
IMG-20220217-WA0043
IMG-20220217-WA0043
IMG-20220217-WA0044
IMG-20220217-WA0044
وزارة السياحة والآثار متحف رشيد الوطني تراث مدينة رشيد محافظة البحيرة الدكتور سعيد رخا مستنسخات للوحات الرحالة والمستشرقين مدينة رشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

ترشيحاتنا

السيسي يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية بمقر الاتحاد الأوروبي

الرئيس السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة نقل وزرع الأعضاء البشرية دون ترخيص

الأهلي والهلال السوداني.. حكاية ملعب "منحوس" لم يفز عليه الأحمر من قبل

صحيفة إسرائيلية: إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض يصعب استهدافها

بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة مدنية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفظ الأمن البحرى لمجابهة تهديدات تدفق التجارة وحرية الملاحة في تدريب مصري أسباني

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ