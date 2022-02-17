متحف رشيد الوطني معرض فني للوحات الرحالة والمستشرقين.. صور

نظّم متحف رشيد الوطني، معرضاً فنياً تحت عنوان ”تراث مدينة رشيد.. لمسات إبداعية“، بالتعاون مع محافظة البحيرة والذي يضم نتاج الورش الفنية الذي نظمها القسم التعليمي بالمتحف الفترة الماضية.

وقال الدكتور سعيد رخا مدير عام المتحف، أن المعرض يعرض مستنسخات للوحات الرحالة والمستشرقين الذين زاروا مدينة رشيد خلال القرن ١٦ و١٩، وعدد من المنتجات التي تعبر عن الحرف التراثية للمدينة مثل صناعة الفخار والبورسلين والمنتجات القائمة على سعف النخيل، ومنتجات فنية منفذة بالخيوط أو المسامير، وكذلك مجموعة من البورتريهات المنحوتة على أطباق البورسلين لبعض الشخصيات التاريخية.



كما شارك في المعرض أبناء المدينة من ذوي الهمم من خلال تقديم أعمال فنية خشبية منفذة بطريقة الأركيت.

وأضاف مدير المتحف أن المعرض استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقنصل محمد نهاض قنصل عام دولة فرنسا، وذلك على هامش زيارة القنصل للعدد من المواقع الأثرية بمدينة رشيد، مشيرا إلى أنهم أبدوا إعجابهم الشديد بالمنتجات المعروضة، كما أثنى الجميع على مجهودات وزارة السياحة والآثار التي تهدف إلى رعاية الموهوبين وتنمية مهاراتهم وربطهم بتاريخ مدينتهم بما يساعد على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحرص على مشاركة أصحاب الهمم في الفاعليات والأنشطة المتحفية المختلفة.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور سعيد رخا إهداء إلى قنصل فرنسا العام، عبارة عن بوترية للعالم الفرنسي فرانسوا شامبليون وهو منحوتة منفذة بالصلصال الحراري على طبق من البورسلين، وكذلك مجموعة من الكتب التي تتناول تاريخ مدينة رشيد.

وقام محافظ البحيرة والقنصل العام لدولة فرنسا بتسجيل كلمة شكر بسجل كبار الزائرين تقديراً لما لمسوه من مجهودات وزارة السياحة والآثار.

وعلى هامش افتتاح المعرض، نظم المتحف مجموعة من الفقرات الفنية قدمها الأطفال ترحيباً بالضيوف باللغة الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ”تراث مدينة رشيد.. لمسات إبداعية“، تم تنظيمة لأول مرة في قلعة قايتباي بالإسكندرية، وجاري الإعداد لتنظيمه في ضيافة المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية.

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