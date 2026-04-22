البيت الأبيض: ننتظر رد إيران على مطالبنا بشأن اتفاق محتمل

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر رد إيران على مطالبها بشأن اتفاق محتمل مع الجمهورية الإسلامية.

وقالت ليفيت لقناة "فوكس نيوز": "قرر الرئيس تمديد وقف إطلاق النار، وهذا يظهر مدى فعالية عملية الغضب الملحمي، في ظل وجود انقسامات حادة داخل النظام، والرئيس يدرك ذلك، ولهذا السبب ننتظر ردهم".

وذكرت كارولين ليفيت: أن "الجيش الأمريكي دمر قدرات النظام الإيراني خلال 38 يوما فقط"، مشيرة إلى أن قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت سنوات إلى الوراء".

وأضافت أن "القوات الأمريكية أغرقت أكثر من 150 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إيران، استجابة لطلب مباشر من رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير.