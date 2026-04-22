ساويرس: استغليت هبوط الذهب وزودت استثماراتي.. والأزمة الحالية «فرصة مش خطر»

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن تعامله الاستثماري مع الأزمة الحالية، مؤكدًا أنه اعتبرها فرصة وليست تهديدًا، حيث قام بزيادة استثماراته في الذهب والعقار.

وقال ساويرس، في تصريحات لـ«العربية بيزنس»، إنه استغل تراجع أسعار الذهب وضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو ربع مليون دولار في قطاع التعدين، إلى جانب توسيع استثماراته العقارية في الإمارات بعد انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

وأوضح أن تراجع الذهب جاء نتيجة ضغوط سيولة على المستثمرين وليس بسبب ضعف في قيمته، مشددًا على أنه يتبنى استراتيجية استثمار طويلة الأجل تمتد لأكثر من خمس سنوات.

وأضاف أن الاحتفاظ بالسيولة لا يتعارض مع الاستثمار في الأصول القابلة للتسييل مثل الأسهم، مشيرًا إلى أن الفرص لا تزال قائمة في السوق العقاري رغم التحديات.

وفيما يتعلق بالسوق المصري، أشار ساويرس إلى وجود ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والدين العام، ما يدفعه لتقليل حجم المخاطر في استثماراته، محذرًا في الوقت نفسه من بعض الإجراءات مثل تقليل الإضاءة والإغلاق المبكر، لما لها من تأثير سلبي على قطاع السياحة.

وأكد أن السياحة في مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو، حال تحسين جودة الخدمات والتعامل مع السائحين، معتبرًا أن ذلك قد يضاعف من إيرادات القطاع بشكل كبير.