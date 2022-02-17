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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يضمن الحقوق.. عالم أزهري يوضح مزايا "حق الكد والسعاية" بين الزوجين|فيديو

عبد العزيز النجار
عبد العزيز النجار

كشف عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف كتابة الحقوق بين الزوجين في صيغة قانونية أكبر ضمان للحقوق وهو الذى يندرج فيما يسمى “حق الكد والسعاية”.


وأضاف عبد العزيز النجار  ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه فى حالة مساعدة الزوجة لزوجها أو العكس فى الأمور المادية أو الممتلكات ، ودائع البنوك  فلابد أن يكتب الزوجين كافة الحقوق المادية مهما بلغت الثقة والعلاقات وثيقة الصلة بين الزوجين والذى يعد أكبر ضمان للحقوق .


وأشار عبد العزيز النجار ، إلى أن الكتابة وتسجيل الأمور المادية بين الزوجين يضمن الحقوق بين الزوجين ليتم التراضى بين الطرفين .
 

عبد العزيز النجار العلاقات البنوك الازهر الشريف صباح الخير يا مصر علاقات علماء الازهر

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