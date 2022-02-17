كارول سماحة "مسك الختام".. اكتشافها منصور الرحباني وجسدت قصة حياة الشحرورة

تصدر اسم النجمة اللبنانية كارول سماحة ، مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تألقها مساء أمس فى حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية، ضمن ختام احتفالات عيد الحب، الذى استمر ليومين متتاليين على المسرح الكبير.

وأهدت كارول سماحة، جمهورها باقة ورود ثم لامست وجدان الحضور بباقة من أعمالها المميزة التى عبرت عن كثير من المشاعر الدافئة كان منها “مش هعيش، فوضي ، وحشاني بلادي ، اطلع في هيك ، شكراً ، اقول أنساك ، حبيت دلوقتي ، يا شباب يا بنات ، يارب ، غالي عليا ، انسي همومك ، اسمعني ، خليك بحالك ، سهرانين ، اضواء الشهرة”.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة كارول سماحة ..

كارول سماحة

بداية كارول سماحة الفنية

ولدت الفنانة كارول سماحة فى لبنان 25 يوليو 1972 ،حيث عشقت الفن منذ صغرها وكان والدها هو الداعم الأكبر لها فتشربت الفن منذ نعومة أظافرها.

كما حصلت كارول سماحة على حصلت على درجة الماجستير في التمثيل والإخراج من جامعة القديس للدراسات العليا.

وكانت بداية مشوارها الفني مع الفنان الموسيقار الراحل "منصور الرحباني" على خشبة المسرح عام 1999، ولفتت انتباه الفنانين والموسقيين في لبنان وقتها، وكانت بدايتها الحقيقية بأغنية "الطفولة" عام 2003 واشتهرت في المسرح بالمسرحية الغنائية "آخر ايام سقراط" وقدمت أعمالًا تلفزيونية، مثل "الشحرورة" التي تحكي قصة الفنانة الراحلة صباح، وقدمت أيضًا "حواء عبر التاريخ" وحظت أغنية "الطفولة" بشعبية كبيرة لأنها كانت موجهة للحفاظ على حقوق الطفل العربي.

انطلاقة كارول سماحة الفنية

كانت انطلاقة الفنانة كارول سماحة الفنية عام 2003 أصدرت ألبومها الأول “حلم” الذي حصدت من خلاله الجائزة الأولى من “أراب ميوزيك اورد” في دبي سنة 2004، ثم أصدرت بقية ألبوماتها، “أنا حرة” في عام 2004، و”أضواء الشهرة” في عام 2006.

كما حصلت الفنانة كارول سماحة عام 2010 على جائزة “موريكس” لأفضل ألبوم عن “حدودي السما“.

كارول سماحة

كارول سماحة تجسد السيرة الذاتية للشحرورة

عام 2022 جسدت الفنانة اللبنانية كمارول سماحة السيرة الذاتية للنجمة صباح بمسلسل “الشحرورة” وهو العمل الدرامى الوحيد لكارول سماحة .

كما شاركت فى المسرح من خلال مسرحية " آخر أيام سقراط"، لعام 1998، وكانت من ألحان منصور الرحباني وإخراج مروان الرحباني، وكان كارول تجسد دور تيودورا، وقدمت ايضاً مسرحية ابو الطيب المتنبي، عام 2001، وكانت من ألحان منصور الرحباني وإخراج مروان الرحباني، وكانت كارول سماحة هي " الأميرة خولة".

لم يتوقف نجمها عند الغناء والتلفزيون والمسرح فقط ولكن شاركت في السينما بفيلم "بحر النجوم" و"بالصدفة".

كارول سماحة وزوجها

عام 2013 تزوجت كارول سماحة من رجل الأعمال المصرى وليد مصطفى، تزوجا مدنياً ، نظراً لاختلاف ديانتهما، في حفل اقتصر الحضور فيه على الأهل والمقربين جداً من العروسين.

أما عن الفرق بين الرجل المصري واللبناني، فصرحت كارول سماحة بأن الأخير مستقل بشكل أكبر، ويؤدي احتياجاته لنفسه، لكنه متطلب ويتدلع.

وأكدت الفنانة كارول سماحة أن قرار زواجها من شخص عربي لم يكن سهلاً، لأنها كانت دائماً تميل إلى الزواج من شخص أجنبي أو أوروبي، لأنهما يكونان أكثر تفهماً للمرأة وحقوقها، لكنها لم تجد هذه المخاوف في شخصية زوجها.

كارول سماحة وزوجها

أحدث أعمال كارول سماحة

احتفلت الفنانة كارول سماحة بوصول أغنيتها "شكرا" لـ 25 مليون مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.

ونشرت كارول سماحة، فيديو الأغنية من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

تقول كلمات الأغنية: “شكرا عارف على إيه.. ع البرد اللي ف حضنك حسيت بيه.. على قلبي دا اللي بنالك تمثال.. ويوم عن يوم بتشوه فيه.. إياك تستغرب من قلب ضعيف.. منك كان بيعدي كلام سخيف.. إياك تستغرب لو دمعك سال.. لما عاملك كده زي الضيف.. إهمالك ليا شكرا قوى قلبي المكسور.. لو حبك سجن عشقته وانا بكيا بهد السور.. أنا راضية ابقى فراشة وقتلها حب النور.. ولا أعيش قلبي مقهور".

أغنية "شكرا" كلمات أحمد مرزوق، وألحان يوسف، وتوزيع موسيقى ومكس دياب، من إخراج بتول عرفة، وإنتاج LifeStylez Studios.