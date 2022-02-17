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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء حصاد محصول بنجر السكر بالإسماعيلية

فرحة المزارعين بحصاد
فرحة المزارعين بحصاد بنجر السكر

بدأت زراعة الاسماعيلية حصاد محصول بنجر السكر بجمعية البياضية القنطرة غرب، وسط أجواء احتفالية بين المزارعين.

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من جهته صرح المهندس محمد حسين أخصائى زراعة البنجر بالقنطرة غرب قائلا: "زراعة بنجر السكر تتركز بقرية البياضية وتمت زراعة 260 فدانا فى قرية البياضية هذا العام وهى زراعة تعاقدية، حيث يتم توفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج للمزارعين ونقله على نفقة المصنع ويتم شراؤه بسعر مجز وهو محصول استصلاحى ويحسن من خواص التربة خاصة الملحية.

وأضاف أن هذه العروة تتميز بزيادة إنتاجية المحصول وارتفاع نسبة السكر، وتمت متابعة المحصول من جهاز الإرشاد الزراعي بقيادة المهندس أحمد البعلى مدير عام الإرشاد الزراعى ومكافحة الآفات بقيادة المهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الآفات من تجهيز الأرض حتى الحصاد".

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وأكد أن زراعة فدان البنجر تحتاج 4 كيلو من البذور متعددة الأجنة، يوفرها مصنع السكر للفلاحين.

ويتم الاشراف الكامل لمحصول البنجر منذ براية زراعته وحتي جنيه بواسطة ادارة الارشاد الزراعي والمكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالاسماعيلية، حسب  توجيهات وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية.

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