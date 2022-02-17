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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يخترق حسابات 8 فتيات على مواقع التواصل لابتزازهم

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين .

وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن إضطلاع أحد الأشخاص بإختراق حسابات رواد مواقع التواصل الإجتماعى خاصةً السيدات والفتيات والإستيلاء على محتوياتها من صور وإبتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور حيث بلغت الوقائع المرتكبة (8) وقائع بنطاق محافظات (الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية).

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، وبإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (عامل - مقيم بدائرة مركز أبشواى بمديرية أمن الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه تلك الوقائع ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي تكنولوجيا المعلومات اختراق مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام

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