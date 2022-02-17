حسن الرداد يتعرض لهجوم شديد بسبب هذا الفيديو

تعرض الفنان حسن الرداد، لهجوم شديد بعد نشره ڤيديو له وهو يلعب كرة القدم، وذلك بسبب انتقاد الجمهور له لنشره الڤيديو بمايوه .

وجاءات بعض التعليقات قاسية، بينما دافع البعض الأخر مشيرين إلى ان الفيديو ليس به ما يدعو للانتقاد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وكان قد شارك الفنان حسن الرداد متابعيه كواليس مسرحيته الجديدة “كازانوفا” المقرر عرضها بـ موسم الرياض، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهر في الفيديو وهو يرقص برفقة الفنانة هالة فاخر والمطرب سعد الصغير ، وعلق حسن الرداد “ التحضيرات الجدية لمسرحية كازانوفا".

ونشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة له بصحبة إيمي و دنيا و رامي رضوان والمستشار تركي آل الشيخ وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.