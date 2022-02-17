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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حسن الرداد يتعرض لهجوم شديد بسبب هذا الفيديو

حسن الرداد
حسن الرداد

تعرض الفنان حسن الرداد، لهجوم شديد بعد نشره ڤيديو له وهو يلعب كرة القدم، وذلك بسبب انتقاد الجمهور له لنشره الڤيديو بمايوه .

 

وجاءات بعض التعليقات قاسية، بينما دافع البعض الأخر مشيرين إلى ان الفيديو ليس به ما يدعو للانتقاد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وكان قد شارك الفنان حسن الرداد متابعيه كواليس مسرحيته الجديدة “كازانوفا” المقرر عرضها  بـ موسم الرياض، ونشر فيديو عبر  حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

حسن الرداد يرقص في شوارع الرياض .. شاهد

حسن الرداد يبهر المتابعين بفيديو رقص عبر انستجرام.. شاهد

وظهر في الفيديو وهو يرقص برفقة الفنانة هالة فاخر والمطرب سعد الصغير ، وعلق حسن الرداد “ التحضيرات الجدية لمسرحية كازانوفا".

 

ونشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة له بصحبة إيمي و دنيا و رامي رضوان والمستشار تركي آل الشيخ وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حسن الرداد الفنان حسن الرداد كازانوفا سعد الصغير المطرب سعد الصغير هالة فاخر

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